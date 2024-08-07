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الشعور بالنبض في الجسم- علام يدل؟

الشعور بالنبض
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالنبض في أنحاء متفرقة بالجسم، خاصةً بالذراع والرقبة والظهر والبطن، دون معرفة السبب وراء ذلك ومدى خطورة هذه المشكلة.


أسباب الشعور بالنبض في الجسم
- قد يكون الشعور بالنبض في الجسم ناتجًا عن ارتفاع ضغط الدم.
- عندما تتسارع ضربات القلب، يزداد تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالنبض.
- قد يشير الشعور بالنبض في الجسم إلى نقص كريات الدم الحمراء، مما يدفع القلب إلى العمل بشكل أكبر، لإرسال التروية الدموية إلى جميع الخلايا.
- الشعور بالنبض في البطن والظهر أكثر شيوعًا لدى الحامل، ويرجع السبب إلى زيادة حجم الدم أثناء الحمل.
- يؤدي انخفاض سكر الدم إلى زيادة سرعة ضربات القلب، من ثم الشعور بالنبض في باقي أجزاء الجسم.
- من الممكن أن يدل الشعور بالنبض في الجسم على وجود اضطراب في نشاط الغدة الدرقية.
- لا يؤثر التوتر والقلق على الصحة النفسية فقط، بل يسببان أيضًا مجموعة من الأعراض الجسدية، مثل الشعور بالنبض في الجسم وانتفاخ القولون والتعرق وألم الصدر.
- يجب الاطلاع على النشرة الدوائية المرفقة بالأدوية، لمعرفة آثارها الجانبية، التي قد تشمل الشعور بالنبض في الجسم.
- في حالات نادرة، قد ينذر الشعور بالنبض في منطقة البطن بوجود ورم بالجهاز الهضمي.

 

الكونسلتو 

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