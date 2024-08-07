الشعور بالنبض في الجسم- علام يدل؟

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالنبض في أنحاء متفرقة بالجسم، خاصةً بالذراع والرقبة والظهر والبطن، دون معرفة السبب وراء ذلك ومدى خطورة هذه المشكلة.



أسباب الشعور بالنبض في الجسم

- قد يكون الشعور بالنبض في الجسم ناتجًا عن ارتفاع ضغط الدم.

- عندما تتسارع ضربات القلب، يزداد تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالنبض.

- قد يشير الشعور بالنبض في الجسم إلى نقص كريات الدم الحمراء، مما يدفع القلب إلى العمل بشكل أكبر، لإرسال التروية الدموية إلى جميع الخلايا.

- الشعور بالنبض في البطن والظهر أكثر شيوعًا لدى الحامل، ويرجع السبب إلى زيادة حجم الدم أثناء الحمل.

- يؤدي انخفاض سكر الدم إلى زيادة سرعة ضربات القلب، من ثم الشعور بالنبض في باقي أجزاء الجسم.

- من الممكن أن يدل الشعور بالنبض في الجسم على وجود اضطراب في نشاط الغدة الدرقية.

- لا يؤثر التوتر والقلق على الصحة النفسية فقط، بل يسببان أيضًا مجموعة من الأعراض الجسدية، مثل الشعور بالنبض في الجسم وانتفاخ القولون والتعرق وألم الصدر.

- يجب الاطلاع على النشرة الدوائية المرفقة بالأدوية، لمعرفة آثارها الجانبية، التي قد تشمل الشعور بالنبض في الجسم.

- في حالات نادرة، قد ينذر الشعور بالنبض في منطقة البطن بوجود ورم بالجهاز الهضمي.