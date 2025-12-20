السبت 2025-12-20 11:23 ص

الشفاه الشاحبة والأظافر الهشة قد تكشفان خللاً صحياً خفياً

السبت، 20-12-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد نقص الحديد شائعًا خاصة بين النساء والمراهقين ومن يتبعون حميات صارمة، وغالبًا ما تظهر علاماته الأولى على الجلد والشعر والأظافر، مما قد يُفسَّر خطأً على أنه مشكلات تجميلية فقط.

أبرز العلامات المبكرة:
شحوب الشفاه وباطن الجفن بسبب انخفاض تدفّق الأكسجين.
الأظافر الهشة أو المقعّرة وبطء نموها رغم العناية.
تساقط الشعر أو جفافه وباهته نتيجة أولوية الجسم للأعضاء الحيوية.
جلد شاحب أو جاف، هالات داكنة، بطء التئام الجروح.

 

يشدد الأطباء على أن حل المشكلة ليس في مستحضرات التجميل، بل في تشخيص السبب بفحص الدم وتجنب تناول مكملات الحديد دون إشراف طبي.

 

ارم نيوز 

 
 


