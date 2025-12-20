الشفاه الشاحبة والأظافر الهشة قد تكشفان خللاً صحياً خفياً

أبرز العلامات المبكرة:
شحوب الشفاه وباطن الجفن بسبب انخفاض تدفّق الأكسجين.
الأظافر الهشة أو المقعّرة وبطء نموها رغم العناية.
تساقط الشعر أو جفافه وباهته نتيجة أولوية الجسم للأعضاء الحيوية.
جلد شاحب أو جاف، هالات داكنة، بطء التئام الجروح.
