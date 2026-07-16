الشمندر.. فوائد صحية تدعم القلب والهضم والأداء البدني

وتشير الدراسات إلى أن تناول الشمندر، خاصة عصيره، قد يساهم في خفض ضغط الدم، ودعم صحة القلب، وتحسين الأداء الرياضي من خلال تعزيز وصول الأكسجين إلى العضلات.
كما يوفر الشمندر الألياف والبكتين اللذين يدعمان صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى مركبات البيتالينات المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.
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