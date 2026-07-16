الخميس 2026-07-16 04:22 م

الشمندر.. فوائد صحية تدعم القلب والهضم والأداء البدني

صسثي
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 01:37 م

الوكيل الإخباري-   يُعد الشمندر من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد، كما يحتوي على النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

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وتشير الدراسات إلى أن تناول الشمندر، خاصة عصيره، قد يساهم في خفض ضغط الدم، ودعم صحة القلب، وتحسين الأداء الرياضي من خلال تعزيز وصول الأكسجين إلى العضلات.


كما يوفر الشمندر الألياف والبكتين اللذين يدعمان صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى مركبات البيتالينات المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

 
 


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