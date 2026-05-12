الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

الوكيل الإخباري- أثارت حالات الإصابة بفيروس هانتا على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" مخاوف صحية واسعة، بعدما أسفر التفشي عن تسجيل وفيات وإصابات مؤكدة.

ورغم أن فيروسات هانتا تنتقل عادة عبر القوارض المصابة، فإن السلالة المكتشفة على متن السفينة سبق أن سُجلت لها حالات انتقال نادرة من إنسان إلى آخر، وهو ما دفع السلطات الصحية إلى تشديد إجراءات الوقاية والمتابعة.



وتوضح منظمة الصحة العالمية أن العدوى تنتقل غالبا عند ملامسة بول أو براز أو لعاب القوارض المصابة، خاصة في الأماكن سيئة التهوية أو الموبوءة بالقوارض، كما قد يتعرض لها العاملون في الزراعة والغابات أثناء عملهم.