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الصداع بعد ممارسة الرياضة- هذه أسباب المعاناة منه

بير
تعبيرية
 
الإثنين، 21-07-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   يعاني الكثير من الأشخاص من صداع مزعج بعد ممارسة التمارين الرياضية، فما هو السبب وراء ذلك؟ يوضح موقع "الكونسلتو" استنادًا إلى مصادر طبية مثل "WebMD" أن الصداع المرتبط بالتمارين الرياضية غالبًا ما يكون نابضًا ويصيب جانبي الرأس، وقد يظهر أثناء التمرين أو بعد انتهائه، خاصة مع الأنشطة التي تتطلب جهدًا مثل الجري ورفع الأثقال.

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ويعود سبب هذا الصداع إلى تغيرات مؤقتة في الأوعية الدموية في الدماغ، إذ يحتاج الدماغ إلى كمية أكبر من الدم الغني بالأكسجين أثناء النشاط البدني، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وزيادة الضغط داخل الجمجمة، وهو ما يسبب الشعور بالألم.


كما يعد الجفاف من الأسباب الشائعة، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء خلال التمرين، فإذا لم يتم تعويض هذه السوائل بشكل كافٍ، ينكمش الدماغ قليلًا مما يضغط على الأعصاب ويتسبب في الصداع. لذلك، من المهم شرب كميات كافية من الماء قبل وأثناء وبعد التمارين لتقليل فرص الإصابة بهذا النوع من الصداع.

 

الكونسلتو 

 
 
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