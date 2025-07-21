الصداع بعد ممارسة الرياضة- هذه أسباب المعاناة منه

ويعود سبب هذا الصداع إلى تغيرات مؤقتة في الأوعية الدموية في الدماغ، إذ يحتاج الدماغ إلى كمية أكبر من الدم الغني بالأكسجين أثناء النشاط البدني، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وزيادة الضغط داخل الجمجمة، وهو ما يسبب الشعور بالألم.
كما يعد الجفاف من الأسباب الشائعة، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء خلال التمرين، فإذا لم يتم تعويض هذه السوائل بشكل كافٍ، ينكمش الدماغ قليلًا مما يضغط على الأعصاب ويتسبب في الصداع. لذلك، من المهم شرب كميات كافية من الماء قبل وأثناء وبعد التمارين لتقليل فرص الإصابة بهذا النوع من الصداع.
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