الصوديوم والملح: ما يجب معرفته

الكمية اليومية الموصى بها:
للبالغين: ≤ 2300 مليغرام صوديوم (حوالي ملعقة صغيرة ملح).
الكمية الصحية من الملح: 6 جرامات يوميًا.
نصائح لتقليل الصوديوم:
قراءة ملصقات الطعام واختيار "قليل الصوديوم".
الحد من الأطعمة المصنعة والمعلبة.
استخدام الأعشاب والتوابل بدل الملح.
اختيار البروتينات والخضروات الطازجة أو شطف المعلّبات لإزالة الصوديوم.
الاعتماد على الطعم وحده لا يكفي لتحديد محتوى الصوديوم.
-
أخبار متعلقة
-
هل يساعد الحليب فعلاً على تقوية العظام؟
-
هل تكتب كثيرا؟.. إليك 3 تمارين لتخفيف تيبّس اليدين
-
المسكنات قد تزيد شدة الألم.. بدائل طبيعية للتغلب على الصداع دون أدوية
-
مخاطر بلع أقراص الدواء
-
سبب خفي للإرهاق المزمن
-
نصائح ذهبية لأسنان بيضاء مثالية
-
المكسرات الأكثر فائدة لصحتنا
-
الشيخوخة قد تمنح الجسم دفاعا غير متوقع ضد الأورام السرطانية