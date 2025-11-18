الصوديوم والملح: ما يجب معرفته

الوكيل الإخباري- الصوديوم موجود في ملح الطعام والأطعمة المصنعة والمعلبة، وليس فقط في المذاق المالح. الإفراط فيه يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى.

اضافة اعلان



الكمية اليومية الموصى بها:

للبالغين: ≤ 2300 مليغرام صوديوم (حوالي ملعقة صغيرة ملح).

الكمية الصحية من الملح: 6 جرامات يوميًا.



نصائح لتقليل الصوديوم:

قراءة ملصقات الطعام واختيار "قليل الصوديوم".

الحد من الأطعمة المصنعة والمعلبة.

استخدام الأعشاب والتوابل بدل الملح.

اختيار البروتينات والخضروات الطازجة أو شطف المعلّبات لإزالة الصوديوم.

الاعتماد على الطعم وحده لا يكفي لتحديد محتوى الصوديوم.