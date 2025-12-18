الطريقة الأكثر فعالية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- ذكرت مجلة Hypertension أن العلماء اكتشفوا طريقة تعد الأكثر فعالية لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم.



وأشارت المجلة نقلا عن بيان صادر عن الجمعية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن الدراسة الجديدة بينت أن تناول قرص واحد مركّب يحتوي على عدة أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يخفض الضغط بشكل أسرع ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وينوه الخبراء القائمون على الدراسة إلى أن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى دواءين أو أكثر في الوقت نفسه، وعندما تُجمع هذه الأدوية في قرص واحد، يصبح من الأسهل على المرضى الالتزام بالعلاج وتقل لديهم احتمالية نسيان تناول جرعات الدواء.



ووفقا للباحثين يساعد هذا النهج في الوصول إلى مستويات ضغط الدم المستهدفة بسرعة أكبر، ويقلل خطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة.



وشدّدت التوصيات على أن الأقراص المركبة تحتوي فقط على أدوية ضغط الدم، وليست "أقراصا متعددة" تحتوي أيضا على الستاتينات أو الأسبرين.



وعلى الرغم من الفعالية المثبتة لهذه الطريقة، إلا أن استخدامها لا يزال محدودا بسبب التكلفة، ومع ذلك يعتقد الباحثون أن الاستخدام الأوسع لهذا النهج من العلاج يمكن أن يحسّن صحة المصابين بارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.