العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه

وأضاف أن نمط الحياة والنظام الغذائي يساهمان أيضا في تطور المرض، إلى جانب العوامل المعدية، وتشمل:
الإفراط في تناول الأطعمة المملحة والمدخنة والمعالجة.
قلة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.
التدخين.
وأشار باماتوف إلى أن العوامل الوراثية أقل شيوعا، لكن وجود قريب مصاب بالمرض يعد عامل خطر إضافي.
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، قال باماتوف إنها تشمل:
التشخيص المبكر وعلاج عدوى الملوية البوابية.
تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة.
كيف يتم تشخيص سرطان المعدة و الأمعاء؟
أكد الطبيب أن الفحوصات الدورية تلعب دورا حاسما في الكشف المبكر عن المرض وتحسين فرص الشفاء. ويعتبر تنظير القولون، الذي يُنصح بإجرائه كل 5-10 سنوات بدءا من سن 45-50 عاما، من الإجراءات الأساسية لتشخيص سرطان القولون والمستقيم. وأضاف: "يُجرى التنظير تحت التخدير، ومن أهم ميزاته إمكانية إزالة الأورام الحميدة التي قد تتحول إلى سرطانية خلال العملية نفسها".
-
أخبار متعلقة
-
تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي
-
وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب
-
رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات
-
دواء ثوري جديد يحفز السرطان على الانتحار الذاتي
-
فيتامينات لا ينبغي تناولها مع القهوة
-
ماذا يحدث للجسم عند وجود فائض من السكر؟
-
تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي
-
قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم