العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه

الوكيل الإخباري- أكد طبيب الأورام بصير باماتوف أن العامل الرئيسي المسبب لسرطان المعدة لا تزال بكتيريا الملوية البوابية، إذ تسبب حالة ما قبل السرطان تُعرف باسم التهاب المعدة الضموري.

اضافة اعلان