العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه

الوكيل الإخباري-   أكد طبيب الأورام بصير باماتوف أن العامل الرئيسي المسبب لسرطان المعدة لا تزال بكتيريا الملوية البوابية، إذ تسبب حالة ما قبل السرطان تُعرف باسم التهاب المعدة الضموري.

ويشير الطبيب إلى أن تطور سرطان المعدة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات الالتهابية طويلة الأمد في الغشاء المخاطي للمعدة. وأوضح أن أكثر عوامل الخطر دراسة هي عدوى بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori)، التي قد تؤدي إلى التهاب المعدة الضموري، والتحول المعوي، وتغيرات أخرى تسبق الإصابة بالسرطان.

وأضاف أن نمط الحياة والنظام الغذائي يساهمان أيضا في تطور المرض، إلى جانب العوامل المعدية، وتشمل:

الإفراط في تناول الأطعمة المملحة والمدخنة والمعالجة.

قلة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.

التدخين.


وأشار باماتوف إلى أن العوامل الوراثية أقل شيوعا، لكن وجود قريب مصاب بالمرض يعد عامل خطر إضافي.

وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، قال باماتوف إنها تشمل:

التشخيص المبكر وعلاج عدوى الملوية البوابية.

تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة.

كيف يتم تشخيص سرطان المعدة و الأمعاء؟

أكد الطبيب أن الفحوصات الدورية تلعب دورا حاسما في الكشف المبكر عن المرض وتحسين فرص الشفاء. ويعتبر تنظير القولون، الذي يُنصح بإجرائه كل 5-10 سنوات بدءا من سن 45-50 عاما، من الإجراءات الأساسية لتشخيص سرطان القولون والمستقيم. وأضاف: "يُجرى التنظير تحت التخدير، ومن أهم ميزاته إمكانية إزالة الأورام الحميدة التي قد تتحول إلى سرطانية خلال العملية نفسها".

 
 


