السبت 2025-05-03 11:49 ص
 

العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها

يؤب
تعبيرية
 
السبت، 03-05-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   تضعف عضلات الجسم تدريجيًا بعد بلوغ سن الأربعين، ما يجعل من الضروري التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين للحفاظ على الكتلة العضلية وتقويتها.

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ووفقًا لموقع Times of India، فإن أبرز هذه الأطعمة تشمل:
البيض: مصدر ممتاز للبروتين وفيتامينات B12 وD، ويساهم في بناء العضلات.
الجبن: يحتوي على الكازين الذي يمد العضلات بالبروتين ببطء ويحافظ على قوتها.
الكينوا: حبة كاملة تضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب الألياف والمغنيسيوم.
العدس: غني بالحديد الذي يعزز من نقل الأكسجين للعضلات ويزيد من التحمل.
السلمون: يحتوي على بروتين عالي الجودة وأوميجا 3، مما يساعد في تقوية العضلات وتقليل الالتهابات.
بذور اليقطين: مفيدة في مرحلة التعافي بعد التمارين بفضل غناها بالبروتين والمغنيسيوم والزنك.
الزبادي اليوناني: يحتوي على نسبة عالية من البروتين وبكتيريا البروبيوتيك التي تدعم امتصاص العناصر الغذائية.


الحفاظ على هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يعزز من صحة العضلات ويساعد في مواجهة آثار التقدم في العمر.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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