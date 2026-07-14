الثلاثاء 2026-07-14 03:49 م

العطش الدائم رغم شرب الماء.. متى يستدعي القلق؟

wqe
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 01:37 م

الوكيل الإخباري-   قد يكون الشعور بالعطش أمراً طبيعياً في الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة، لكن استمراره طوال اليوم قد يرتبط بعادات يومية أو مشكلات صحية تستدعي الانتباه.

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ومن أبرز الأسباب: الإفراط في تناول الملح، وفقدان السوائل بسبب التعرق أثناء التمارين أو التعرض الطويل لأشعة الشمس، ما يزيد حاجة الجسم إلى الماء.


كما قد يكون العطش المستمر مؤشراً على الإصابة بمرض السكري، خاصة إذا ترافق مع كثرة التبول أو تشوش الرؤية، أو ناتجاً عن جفاف الفم بسبب انخفاض إفراز اللعاب.


وينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا استمر الشعور بالعطش رغم شرب كميات كافية من الماء أو ترافق مع أعراض أخرى.

 
 


gnews

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