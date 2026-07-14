العطش الدائم رغم شرب الماء.. متى يستدعي القلق؟

ومن أبرز الأسباب: الإفراط في تناول الملح، وفقدان السوائل بسبب التعرق أثناء التمارين أو التعرض الطويل لأشعة الشمس، ما يزيد حاجة الجسم إلى الماء.
كما قد يكون العطش المستمر مؤشراً على الإصابة بمرض السكري، خاصة إذا ترافق مع كثرة التبول أو تشوش الرؤية، أو ناتجاً عن جفاف الفم بسبب انخفاض إفراز اللعاب.
وينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا استمر الشعور بالعطش رغم شرب كميات كافية من الماء أو ترافق مع أعراض أخرى.
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