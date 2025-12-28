العوامل الرئيسية لظهور الشيب المبكر

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن السبب الرئيسي لظهور الشيب هو عوامل وراثية، إلا أن عوامل أخرى مثل نقص المغذيات الدقيقة قد تؤثر أيضا على سرعة ظهوره.



وأكدت الدكتورة أن الوراثة هي العامل الأساسي في ظهور الشيب المبكر. فإذا بدأ الشيب يظهر مبكرا لدى الوالدين، فمن المرجح أن يحدث الشيء ذاته لدى الأبناء، مشيرة إلى أن الاستعداد الوراثي حاسم ولا يمكن تغييره.

اضافة اعلان



وأضافت: "عامل الوراثة أساسي، ولا يمكن التأثير عليه. ويُلاحظ أن الأشخاص الذين يظهر الشيب لديهم مبكرا هم أقل عرضة للصلع، بينما من يظهر لديهم الشيب متأخرا يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر الوراثي. ولم يُحدد السبب الدقيق لهذه العلاقة بعد، لكنها موجودة فعليا".



وأشارت الطبيبة إلى أن نقص النحاس يعد عاملا مهما آخر يسرع ظهور الشيب، لأنه مسؤول عن تصبغ الشعر. وقالت: "نقص عنصر النحاس يؤدي إلى ظهور الشيب مبكرا. وقد تساعد بعض الأدوية في إبطاء العملية قليلا، لكنها لا توقفها تماما، خاصة عند وجود استعداد وراثي. كما يمكن أن يعيق الإفراط في تناول الزنك امتصاص النحاس، ما يؤدي إلى نقصه وتسريع ظهور الشيب. لذلك، من الضروري تناول المكملات الغذائية المحتوية على العناصر النزرة تحت إشراف طبي".