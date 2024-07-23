الفاكهة في منتصف العمر تحد من اكتئاب الشيخوخة

الوكيل الإخباري- في دراسة موسعة استمرت المتابعة فيها لمدة 20 عاماً، وجد الباحثون أن من تناولوا كميات أكبر من الفاكهة (3 حصص يومياً) في وقت مبكر من العمر أظهروا احتمالية أقل لتجربة أعراض الاكتئاب في وقت لاحق من الحياة.



وأُجريت الدراسة في كلية يونج لو لين للطب التابعة للجامعة الوطنية في سنغافورة، وشارك فيها 13,738 مشاركًا تم تتبعهم من منتصف العمر إلى أواخر العمر على مدى حوالي 20 عامًا.



ووفقًا لـ "مديكال إكسبريس"، درس الباحثون 14 نوعًا من الفاكهة التي يتم استهلاكها بشكل شائع في سنغافورة، ووجدوا أن استهلاك معظم الفواكه، بما في ذلك: البرتقال، واليوسفي، والموز، والبابايا، والبطيخ، والتفاح، والشمّام، كان مرتبطًا بانخفاض احتمالية الإصابة بالاكتئاب.



الإجهاد التأكسدي

وفسر الباحثون النتائج بارتباط المستويات العالية من مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة المضادة للالتهابات في الفاكهة بخفض الإجهاد التأكسدي.



ومن أهم المغذيات في الفاكهة التي تخفف هذا الإجهاد: فيتامين سي، والكاروتينات، والفلافونويد، والتي ثبت أنها تمنع العمليات الالتهابية في الجسم والتي قد تؤثر بدورها على تطور الاكتئاب.



وفي مجموعة الدراسة، أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا 3 حصص على الأقل من الفاكهة يوميًا، مقارنة بمن تناولوا أقل من حصة واحدة يوميًا، قلت لديهم احتمالية الإصابة بالاكتئاب المرتبط بالشيخوخة بنسبة 21% على الأقل.



من ناحية أخرى، لم يجد البحث أن استهلاك الخضراوات له ارتباط بالاحتمالية لظهور أعراض الاكتئاب.

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