الفتوش.. خيار صحي مثالي لوجبة العشاء

08:41 ص

الوكيل الإخباري- يؤكد خبراء التغذية أن سلطة الفتوش من أفضل خيارات العشاء الصحي، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يساعد على الشعور بالشبع، ودعم الهضم، وترطيب الجسم. اضافة اعلان





ولزيادة قيمته الغذائية، يُنصح بإضافة مصدر للبروتين، مثل الدجاج أو السمك أو البيض، مع الاعتدال في استخدام زيت الزيتون وتقليل الخبز المقلي والملح، لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية.









