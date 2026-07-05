الفتوش.. خيار صحي مثالي لوجبة العشاء

ولزيادة قيمته الغذائية، يُنصح بإضافة مصدر للبروتين، مثل الدجاج أو السمك أو البيض، مع الاعتدال في استخدام زيت الزيتون وتقليل الخبز المقلي والملح، لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية.
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