الفرق بين التهاب الجلد والأكزيما وكيفية التعامل معهما

الوكيل الإخباري- غالبًا ما يُستخدم مصطلحا "التهاب الجلد" و"الأكزيما" بالتبادل، إلا أنهما يختلفان.

التهاب الجلد: مصطلح عام يشمل أي حالة تسبب تهيج الجلد، مثل التهاب الجلد التماسي التحسسي والمهيج، الالتهاب الدهني، أو الركودي. تظهر أعراضه بالحكة، الاحمرار، التقشر، أحيانًا بثور، ويعتمد العلاج على تجنب المحفزات واستخدام المرطبات أو الأدوية الموضعية.



الأكزيما: شكل مزمن ومتكرر من الالتهاب، أبرزها التهاب الجلد التأتبي، يتميز بالجفاف والحكة المستمرة وطفح جلدي متكرر. تظهر عادة على الخدين وفروة الرأس عند الأطفال، وفي الانثناءات عند البالغين.

العلاج يشمل روتينًا يوميًا للعناية بالبشرة، تجنب المحفزات، العلاجات الموضعية، وفي الحالات الشديدة العلاج الضوئي أو الجهازية تحت إشراف طبي.



التمييز بين الحالتين ضروري لتحديد العلاج المناسب ومنع التوهجات. وعند استمرار الأعراض، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية.