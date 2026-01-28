القهوة أم الماتشا؟ اكتشف أي مشروب يمنحك طاقة أطول

الوكيل الإخباري- يلجأ ملايين الأشخاص يومياً إلى المشروبات المنبّهة للحصول على دفعة من الطاقة تساعدهم على التركيز وإنجاز مهامهم، وتُعد القهوة والماتشا من أبرز الخيارات. اضافة اعلان





وأشار تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» إلى الفروق بين القهوة والماتشا من حيث تأثيرهما على مستويات الطاقة، واليقظة، والصحة العامة.



محتوى الكافيين:



يحتوي كوب القهوة العادي على نحو 95 ملغ من الكافيين، بينما يتراوح محتوى الكافيين في كوب الماتشا بين 40 و90 ملغ، ما يجعل تأثير القهوة أسرع وأكثر قوة، فيما تمنح الماتشا طاقة أبطأ وأكثر استدامة بفضل احتوائها على حمض الثيانين المهدّئ.



الفوائد الصحية:



تقلل القهوة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والكبد، وتعزز اليقظة وصحة الدماغ والأيض.

أما الماتشا، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب والدماغ، وتحسن توازن ميكروبيوم الأمعاء، بالإضافة إلى تأثيرها المهدّئ.



السلبيات المحتملة:



قد تسبب القهوة القلق أو حرقة المعدة واضطرابات النوم، بينما قد تؤدي الماتشا أيضاً إلى اضطرابات النوم والغثيان لدى البعض.



يعتمد اختيار القهوة أو الماتشا على التفضيلات الشخصية والأهداف الصحية؛ فالقهوة تمنح طاقة سريعة وفورية، بينما توفر الماتشا نشاطاً متوازناً ومستداماً دون هبوط مفاجئ للطاقة، مع فوائد صحية داعمة للمعدة والعقل.









