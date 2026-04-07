الكاكاو وتأثيره على العين.. نتائج واعدة من تجارب مخبرية

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة طبية حديثة أن مسحوق الكاكاو يحتوي على مواد تحسن صحة العين وتساعد في علاج أمراض عينية خطيرة قد تؤدي لفقدان البصر.

درس العلماء خلال أبحاثهم تأثير الكاكاو على خلايا الأوعية الدموية في العين، وعلى فئران تجارب مصابة بأمراض عينية، وأظهرت التجارب المخبرية أن الكاكاو قلل نشاط بروتين HIF-1α، المرتبط بمشكلات النظر، وحفّز على إنتاج مواد تعزز نمو أوعية دموية جديدة في العين. كما قلل الكاكاو من نشاط عامل نمو البطانة الوعائية (VEGF) وجزيئات أخرى مرتبطة بالالتهاب وإعادة التشكيل المرضي للأنسجة في العين.



وعند الفئران المخبرية المصابة بأمراض قرنية العين، قلل الكاكاو من مساحة النمو المرضي للأوعية الدموية، وخفض مستوى مؤشرات الالتهاب والتليف، أما عند الفئران المصابة بمشكلات في شبكية العين، فساعد في الحفاظ على طبقة الشبكية الخارجية، وقلل من تلف الخلايا الداعمة، وحافظ على مستوى الرودوبسين، وهو البروتين الضروري لوظيفة الخلايا الحساسة للضوء في العين.