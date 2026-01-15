الكدمات العشوائية على الجسم.. متى تستدعي القلق؟

الوكيل الإخباري- الكدمات العشوائية على الذراعين أو الساقين دون أي حادث واضح شائعة، خصوصًا بين النساء، وعادةً ما تُعتبر مجرد عثرات يومية غير ضارة.

اضافة اعلان



لكن الدكتورة دانا فيغورا، جراحة القدم والكاحل في لوس أنجلوس، توضّح أن ظهور الكدمات بسهولة قد يكون علامة على مشاكل صحية تحتاج لتقييم طبي، مثل نقص الفيتامينات أو الحديد، أو اضطرابات دم أخرى.



وأشارت فيغورا إلى أن السبب غالبًا يعود لهشاشة الشعيرات الدموية الدقيقة تحت الجلد، حيث تجعل العوامل مثل التقلبات الهرمونية، وبنية الجلد، واختلافات دعم الكولاجين هذه الأوعية معرضة للتمزق حتى من صدمات بسيطة أو ضغط يومي.



وأضافت أنه على الرغم من أن معظم الكدمات غير المبررة غير خطيرة، إلا أنه يجب استشارة الطبيب إذا رافقها أعراض مثل التعب، نزيف اللثة أو الأنف، أو غزارة الدورة الشهرية، للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة.