الخميس 2026-01-15 03:36 م

الكدمات العشوائية على الجسم.. متى تستدعي القلق؟

ل
تعبيرية
 
الخميس، 15-01-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-   الكدمات العشوائية على الذراعين أو الساقين دون أي حادث واضح شائعة، خصوصًا بين النساء، وعادةً ما تُعتبر مجرد عثرات يومية غير ضارة.

اضافة اعلان


لكن الدكتورة دانا فيغورا، جراحة القدم والكاحل في لوس أنجلوس، توضّح أن ظهور الكدمات بسهولة قد يكون علامة على مشاكل صحية تحتاج لتقييم طبي، مثل نقص الفيتامينات أو الحديد، أو اضطرابات دم أخرى.


وأشارت فيغورا إلى أن السبب غالبًا يعود لهشاشة الشعيرات الدموية الدقيقة تحت الجلد، حيث تجعل العوامل مثل التقلبات الهرمونية، وبنية الجلد، واختلافات دعم الكولاجين هذه الأوعية معرضة للتمزق حتى من صدمات بسيطة أو ضغط يومي.


وأضافت أنه على الرغم من أن معظم الكدمات غير المبررة غير خطيرة، إلا أنه يجب استشارة الطبيب إذا رافقها أعراض مثل التعب، نزيف اللثة أو الأنف، أو غزارة الدورة الشهرية، للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

أخبار الشركات لتطوير حلول مبتكرة تعزّز الدمج المجتمعي .. منصّة زين للإبداع تقيم هاكاثون "ذوي الإعاقة"

ل

أخبار محلية بيان صادر عن البنك التجاري بعد حادثة السطو في المفرق

نشر القيمة المعدلة لتعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة

أخبار محلية تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

ب

شؤون برلمانية "مبادرة النيابية" تهنئ القيادة الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

أخبار محلية وزير العمل يوقع اتفاقية فرع إنتاجي جديد في بلعما لتشغيل 60 أردنيًا

اا

طب وصحة أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك

ل

طب وصحة الكدمات العشوائية على الجسم.. متى تستدعي القلق؟

ل

أخبار الشركات علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO



 






الأكثر مشاهدة