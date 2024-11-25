الكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية

الوكيل الإخباري- تستدعي الوقاية من الجلطات الدموية أن تكون على دراية كافية بالعوامل المؤدية للإصابة بها، لمحاولة تجنبها، حسبما ذكرت طبيبة القلب، إيرينا بولييفا.



ووصفت إيرينا الجلطات الدموية بالقاتل الصامت، مشيرةً إلى أن تصلب الشرايين هو العامل الرئيسي الذي يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بها.

اضافة اعلان