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الكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 02:34 ص

الوكيل الإخباري-   تستدعي الوقاية من الجلطات الدموية أن تكون على دراية كافية بالعوامل المؤدية للإصابة بها، لمحاولة تجنبها، حسبما ذكرت طبيبة القلب، إيرينا بولييفا.

ووصفت إيرينا الجلطات الدموية بالقاتل الصامت، مشيرةً إلى أن تصلب الشرايين هو العامل الرئيسي الذي يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بها.

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وكشفت أن جلطات الدموية ترتبط الإصابة بها ببعض العادات اليومية الخاطئة، مثل التدخين، مناشدةً الأشخاص الذين يعانون من البدانة بفقدان الوزن، لأن السمنة تزيد من خطر تجلط الدم.

وحذرت طبيبة القلب النساء من حبوب منع الحمل، لأن تجلط الدم من الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عنها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع " فيستي. رو".

وأكدت أن خطر الإصابة بالجلطات يزداد لدى الأشخاص الذين ينتمون لعائلة لديها تاريخ مرضي معها، أي سبق لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى التشخيص بها، مثل الأب أو الأم.

وأوضحت أن كبار السن من الفئات المعرضة للإصابة بالجلطات الدموية أكثر من الآخرين، لأن الشرايين تتأثر سلبًا مع تقدم العمر، حيث تجعلها الشيخوخة أقل مرونة وأكثر تصلبًا.

 
gnews

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