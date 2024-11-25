الكشف عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية

ووصفت إيرينا الجلطات الدموية بالقاتل الصامت، مشيرةً إلى أن تصلب الشرايين هو العامل الرئيسي الذي يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بها.
وحذرت طبيبة القلب النساء من حبوب منع الحمل، لأن تجلط الدم من الآثار الجانبية الخطيرة الناتجة عنها، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع " فيستي. رو".
وأكدت أن خطر الإصابة بالجلطات يزداد لدى الأشخاص الذين ينتمون لعائلة لديها تاريخ مرضي معها، أي سبق لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى التشخيص بها، مثل الأب أو الأم.
وأوضحت أن كبار السن من الفئات المعرضة للإصابة بالجلطات الدموية أكثر من الآخرين، لأن الشرايين تتأثر سلبًا مع تقدم العمر، حيث تجعلها الشيخوخة أقل مرونة وأكثر تصلبًا.
-
أخبار متعلقة
-
هل قشر الرمان يقضي على جرثومة المعدة؟
-
كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا مع تقلبات الطقس؟
-
أطعمة ومشروبات خطيرة على تلاميذ المدارس
-
اضطرابات القلب.. التشخيص والوقاية
-
كيف يمكن علاج جفاف الأنف؟
-
الجزر.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولته يوميا؟
-
رجيم الليمون- هل هو فعال؟
-
هل شرب الماء بالليمون يقلل من التهابات القولون؟