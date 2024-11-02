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الكشف عن سبب تكرار نزلات البرد؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 11:31 م

الوكيل الإخباري-   نقص المناعة من المشكلات الصحية التي تقابل العديد من الأشخاص وكلما زادت نسبته زادت فرص الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة، لذلك يجب الحرص على علاجه سريعًا.

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قالت الدكتورة ريم حمدي، استشاري المناعة، إن الإصابة المتكررة بنزلات البرد أحد المؤشرات على إصابة الشخص بنقص في المناعة بنسب مختلفة يتم تحديدها عند استشارة الطبيب المختص.

وأوضحت حمدي أن الشخص الذي يعاني من نزلات البرد لفترات طويلة حتى مع تناول المضادات الحيوية فمن الممكن أن يكون مصاب بنقص في مناعة الجسم، بالإضافة إلى ظهور أعراض مصاحبة مثل الإصابة الشديدة في الجهاز التنفسي بما في ذلك الالتهاب الرئوي أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وأكدت استشاري المناعة أن المضادات الحيوية لا يمكن أن تقضي على نزلات البرد في حالة الإصابة بنقص في المناعة بل تستمر الأعراض المزعجة مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، الضعف العام، الإرهاق الشديد وبعض الأعراض المناعية الأخرى، لذلك يجب الحرص جيدًا على استشارة الطبيب المختص لتحديد نوع نقص المناعة الذي يعاني منه الشخص ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.

 

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