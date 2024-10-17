الكشف عن سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

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الوكيل الإخباري- كشف عالم الأحياء ألكسندر سوزيكين عن أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة السريعة الذوبان والمعبأة في أكياس يزداد خطر إصابتهم بأمراض الجهاز الهضمي. اضافة اعلان





وأكد الأستاذ المشارك في جامعة التعليم الروسية أن "احتمال إصابة هؤلاء الأشخاص بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثني عشري والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن كبير جداً، كما يمكن أن تحفز مرور الحصى من المرارة إذا شُخص وجودها لدى الشخص".



ولفت إلى أن التحليل الكيماوي الحيوي للقهوة سريعة التحضير أظهر الكثير من العيوب المهمة والخطيرة، حيث يمكن أن تحتوي على عطور ومحسنات الرائحة والمذاق، وبعضها يحتوي على نسبة عالية من السكر وإضافات نباتية مختلفة ومواد صبغية، تعطيها اللون البني.



وأشار إلى أن "القهوة سريعة التحضير عالية الجودة يمكن أن تفيد الجسم إذا أنتجت باستخدام درجات الحرارة العالية والمنخفضة، حيث تمر حبوب البن بمرحلة التحميص أو التجفيف وتتحرر خلال عملية التحضير الزيوت الطيارة، وهي مضادات قوية للأكسدة، التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تتشكل أثناء عملية التمثيل الغذائي غير السليم".