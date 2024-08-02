الكشف عن عدد أكواب الشاي والقهوة المسموحة لمرضى الضغط

عدد أكواب الشاي والقهوة لمرضى الضغط المرتفع
في شأن هذا الصدد، كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وعميد معهد القلب الأسبق، عن عدد أكواب الشاي والقهوة المسموحة لمرضى الضغط المرتفع.
قال عميد معهد القلب الأسبق، إن عدد أكواب الشاي والقهوة المسموحة لمرضى الضغط المرتفع، من 1 إلى 3 أكواب على مدار اليوم كاملا.
عدد الأكواب المسموحة للأشخاص الأصحاء
أكد عميد معهد القلب الأسبق، أن عدد الأكواب المسموحة من الشاي والقهوة للشخص السليم الذي لا يعاني من أمراض القلب أو ضغط الدم، هي من 3 إلى 5 أكواب يوميًا، منوها أنها مفيدة للقلب والشرايين، ومضاد جيد للأكسدة وتعزز من قدرات الجهاز المناعي في الجسم، وتقي من الإصابة بالأمراض الفيروسية والإنفلونزا وأدوار البرد.
وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن القهوة والشاي للشخص السليم، الذي لا يعاني من أمراض قلبية، تقيه من الإصابة بالدهون على الكبد، على شرط أن يكون الشاي والقهوة بدون سكر، وكذا يفضل دون حليب.
ولفت عميد معهد القلب الأسبق، إلى ضرورة عدم تناول الشاي والقهوة بعد تناول الأكل مباشرة، وقاية من الدخول في أعراض الإصابة بنقص الحديد وأنيميا فقر الدم.
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