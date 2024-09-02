الكمية الطبيعية لتساقط الشعر في اليوم

الوكيل الإخباري- يشير البروفيسور غريغوري فلاكس من قسم الأمراض الجلدية والزهرية بكلية الطب في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية إلى أن تساقط الشعر ظاهرة طبيعية، ولكن ضمن حدود معينة.

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ويقول: "يتراوح معدل تساقط الشعر الطبيعي بين 50 و100 شعرة في اليوم. وتؤثر في هذه العملية عوامل عديدة، مثل الوراثة، العمر، الاضطرابات الهرمونية، الإجهاد، التغذية غير المتوازنة، والموسم.

كما قد تؤثر بعض الأدوية والمنتجات رديئة الجودة المستخدمة في العناية بالشعر."



ووفقًا له، عند تقييم مستوى تساقط الشعر، يجب حساب عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع. على سبيل المثال، إذا تساقط حوالي 100 شعرة في اليوم بعد غسل الشعر، ولم تتساقط أي شعرة في الأيام الأخرى، وإذا بلغ عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع 350 شعرة، يعتبر هذا أمرًا طبيعيًا ولا حاجة للقلق. ولكن إذا كان عدد الشعرات المتساقطة أكثر من هذا بشكل ملحوظ، فيجب استشارة طبيب متخصص لتشخيص السبب وعلاجه.

RT