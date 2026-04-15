الكمية اليومية المثلى من القهوة لصحة نفسية أفضل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-04-2026 02:02 م

الوكيل الإخباري-   يسعى كثيرون إلى تحقيق توازن صحي بين الاستفادة من القهوة والحفاظ على استقرارهم النفسي، إلا أن الكمية المناسبة غالبا ما تبقى محل تساؤل.

وقد كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة باعتدال قد يكون مفتاحا لتعزيز الصحة النفسية، حيث حددت الكمية المثلى التي تساعد على البقاء متيقظا دون التعرّض لآثار جانبية سلبية.

واعتمد الباحثون في الصين على بيانات صحية لنحو 500 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني بمتوسط عمر بلغ 57 عاما، وكانت نسبة النساء 54%، ودرسوا العلاقة بين استهلاك القهوة اليومي والإصابة باضطرابات مزاجية مثل الاكتئاب، أو اضطرابات مرتبطة بالتوتر كالقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

وقد تمت متابعة المشاركين لمدة 13 عاما، سُجلت خلالها آلاف الحالات من اضطرابات المزاج والتوتر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون 2 إلى 3 فناجين من القهوة يوميا هم الأقل عرضة للإصابة بهذه الاضطرابات. وشمل هذا التأثير مختلف أنواع القهوة، سواء العادية أو سريعة التحضير أو منزوعة الكافيين، ما يشير إلى أن الفائدة قد تعود إلى مكونات القهوة نفسها، وليس الكافيين وحده.

 

وفي المقابل، لم يُظهر من يشربون كميات أقل أي تحسن ملحوظ في صحتهم النفسية، بينما ارتبط استهلاك أكثر من ثلاثة فناجين يوميا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات التوتر.

وفسّر الباحثون هذه النتائج بأن الاستهلاك المعتدل هو الأكثر فائدة، في حين أن الإفراط أو التقليل لا يحققان الأثر الإيجابي نفسه.

كما أظهرت البيانات أن 71% من المشاركين يشربون القهوة بانتظام، وأن الفئة التي تستهلك 2 إلى 3 فناجين يوميا كانت أقل عرضة للإصابة بهذه الاضطرابات بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بغير شاربي القهوة.

ويرجّح الباحثون أن هذه الفوائد تعود إلى مركبات "البوليفينولات" الموجودة في القهوة، والتي تساعد في تقليل الالتهاب وحماية خلايا الدماغ، إلى جانب دور القهوة في تحفيز إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز المزاج ويخفف القلق.

كما قد تلعب القهوة دورا اجتماعيا إيجابيا، إذ ترتبط غالبا بلقاءات الأصدقاء، ما ينعكس بدوره على تحسين الحالة النفسية.

 
 


شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

أخبار محلية وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

عربي ودولي إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

