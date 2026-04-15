الكمية اليومية المثلى من القهوة لصحة نفسية أفضل

الوكيل الإخباري- يسعى كثيرون إلى تحقيق توازن صحي بين الاستفادة من القهوة والحفاظ على استقرارهم النفسي، إلا أن الكمية المناسبة غالبا ما تبقى محل تساؤل.

وقد كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة باعتدال قد يكون مفتاحا لتعزيز الصحة النفسية، حيث حددت الكمية المثلى التي تساعد على البقاء متيقظا دون التعرّض لآثار جانبية سلبية.



واعتمد الباحثون في الصين على بيانات صحية لنحو 500 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني بمتوسط عمر بلغ 57 عاما، وكانت نسبة النساء 54%، ودرسوا العلاقة بين استهلاك القهوة اليومي والإصابة باضطرابات مزاجية مثل الاكتئاب، أو اضطرابات مرتبطة بالتوتر كالقلق واضطراب ما بعد الصدمة.



وقد تمت متابعة المشاركين لمدة 13 عاما، سُجلت خلالها آلاف الحالات من اضطرابات المزاج والتوتر.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون 2 إلى 3 فناجين من القهوة يوميا هم الأقل عرضة للإصابة بهذه الاضطرابات. وشمل هذا التأثير مختلف أنواع القهوة، سواء العادية أو سريعة التحضير أو منزوعة الكافيين، ما يشير إلى أن الفائدة قد تعود إلى مكونات القهوة نفسها، وليس الكافيين وحده.