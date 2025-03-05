الليفوثيروكسين في رمضان: أفضل وقت لتناوله لمرضى الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري- يعد الليفوثيروكسين من الأدوية الأساسية المستخدمة لعلاج قصور نشاط الغدة الدرقية، ويشغل العديد من المرضى تساؤلات حول أفضل وقت لتناوله خلال شهر رمضان لضمان أقصى استفادة من فعاليته. في هذا التقرير، نستعرض وفقًا لما ذكرته هيئة الدواء المصرية، أفضل أوقات تناول دواء الليفوثيروكسين خلال الشهر الكريم:

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- بعد كسر الصيام مباشرة: يُنصح لمريض قصور نشاط الغدة الدرقية بتناول دواء الليفوثيروكسين بعد كسر الصيام مباشرة بالتمر والماء، ثم تناول وجبة الإفطار بعد فترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.

- بعد ساعات من وجبة الإفطار: إذا فضل المريض تناول وجبة الإفطار أولاً، يجب الانتظار لمدة 3 ساعات بعد الإفطار ثم تناول دواء الليفوثيروكسين. وعليه أيضًا الانتظار لمدة 60 دقيقة بعد تناوله قبل تناول أي طعام آخر في حال شعوره بالجوع.



إضافةً إلى ذلك، يُنصح مريض قصور نشاط الغدة الدرقية بالحذر من تناول بعض الأطعمة خلال رمضان التي قد تؤثر سلبًا على فعالية الدواء.