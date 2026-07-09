الماتشا الزرقاء.. مشروب جديد ينافس القهوة

وبحسب موقع Matcha Direct الياباني، تحتوي الماتشا الزرقاء على مضادات أكسدة، أبرزها مركبات "البوليفينول"، التي قد تدعم الصحة العامة. كما أنها خالية من الكافيين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تجنب المنبهات.
ورغم محدودية الدراسات البشرية، تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة فيها قد تساعد على دعم صحة العين، والحفاظ على نضارة البشرة، والمساهمة في التحكم بالوزن.
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