الماتشا الزرقاء.. مشروب جديد ينافس القهوة

الوكيل الإخباري- تثير "الماتشا الزرقاء" اهتمامًا متزايدًا باعتبارها مشروبًا صحيًا، لكنها تختلف عن الماتشا الخضراء؛ إذ تُستخلص من زهرة البازلاء الفراشية التي تمنحها لونها الأزرق الطبيعي بفضل صبغة "التيرناتين".



وبحسب موقع Matcha Direct الياباني، تحتوي الماتشا الزرقاء على مضادات أكسدة، أبرزها مركبات "البوليفينول"، التي قد تدعم الصحة العامة. كما أنها خالية من الكافيين، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تجنب المنبهات.



ورغم محدودية الدراسات البشرية، تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة فيها قد تساعد على دعم صحة العين، والحفاظ على نضارة البشرة، والمساهمة في التحكم بالوزن.

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