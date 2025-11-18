المسكنات قد تزيد شدة الألم.. بدائل طبيعية للتغلب على الصداع دون أدوية

وأوضحت أن الصداع غالبًا مرتبط بأسلوب الحياة، مثل قلة النوم، والجفاف، وتقلب مستوى السكر، وإجهاد العضلات، وطول مدة استخدام الشاشات.
ونصحت غرايسون بـ:
بدء اليوم بوجبة متوازنة للحفاظ على مستوى السكر.
شرب الماء بانتظام.
ممارسة تمارين تمدد للرقبة والكتفين.
استخدام تقنيات التنفس لتقليل التوتر.
أخذ فواصل قصيرة أثناء استخدام الشاشات لتخفيف إجهاد العين والعضلات.
رضيع يُشخَّص بالسكري
تحول حياة الطفل ليون زايون ويليامز في لندن بشكل مفاجئ بعد تشخيص إصابته بالسكري من النوع الأول وهو لم يتجاوز عامين، رغم عدم وجود تاريخ عائلي للمرض.
