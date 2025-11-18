الثلاثاء 2025-11-18 01:53 م
 

المسكنات قد تزيد شدة الألم.. بدائل طبيعية للتغلب على الصداع دون أدوية

الوكيل الإخباري-   كشفت الصيدلانية البريطانية دبوراه غرايسون عن أساليب للتخفيف من الصداع دون مسكنات، مشيرة إلى أن الإفراط في استخدام الباراسيتامول أو الإيبوبروفين قد يسبب "صداع الإفراط في تناول الدواء".

وأوضحت أن الصداع غالبًا مرتبط بأسلوب الحياة، مثل قلة النوم، والجفاف، وتقلب مستوى السكر، وإجهاد العضلات، وطول مدة استخدام الشاشات.


ونصحت غرايسون بـ:
بدء اليوم بوجبة متوازنة للحفاظ على مستوى السكر.
شرب الماء بانتظام.
ممارسة تمارين تمدد للرقبة والكتفين.
استخدام تقنيات التنفس لتقليل التوتر.
أخذ فواصل قصيرة أثناء استخدام الشاشات لتخفيف إجهاد العين والعضلات.

 

وأكدت أن ظهور صداع مفاجئ أو أعراض مثل ضعف الرؤية أو تيبس الرقبة يستوجب مراجعة الطبيب فورًا.


