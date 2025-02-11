المشي حافي القدمين: فوائد صحية ومخاطر يجب الانتباه إليها

الوكيل الإخباري- أشار خبراء الصحة إلى أن المشي حافي القدمين قد يكون له العديد من الفوائد الصحية، رغم أن العديد من الأشخاص قد يجدون ذلك غير مريح. ففي وقتنا الحالي، من النادر أن نرى شخصًا يسير بدون حذاء، إلا أن المشي حافي القدمين قد يساهم في تقوية العضلات وتحسين صحة الجلد إذا تم بشكل معتدل وبطريقة صحيحة.

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فوائد المشي حافي القدمين:

- تقوية عضلات القدمين: أشار الدكتور روبرت كونينيلو، أخصائي طب الأقدام السريري، إلى أن ارتداء الأحذية بشكل مستمر قد يؤدي إلى ضعف عضلات القدمين مع مرور الوقت. وبالتالي، يساعد المشي حافي القدمين على تنشيط هذه العضلات، مما يحسن من الحركة والكفاءة الأيضية، ويقلل من مشاكل الحركة المحتملة في المستقبل.

- تحسين صحة الجلد: بحسب الدكتورة هانا كوبلمان، أخصائية الأمراض الجلدية، يسمح المشي حافي القدمين لبشرة القدم بالتنفس بشكل أفضل، مما يقلل من تراكم الرطوبة ويساهم في تقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية مثل "قدم الرياضي".

- علاج انعكاسي طبيعي: المشي على أسطح متنوعة، مثل البلاط أو الخشب أو حتى السجاد، يمكن أن يعزز من صحتك العامة من خلال ما يعرف بالعلاج الانعكاسي. هذه الأسطح توفر نوعًا من التدليك الخفيف الذي يعزز الراحة العامة.

المخاطر المرتبطة بالمشي حافي القدمين:

- التعرض للبكتيريا والملوثات: يمكن أن يتعرض الشخص الذي يمشي حافي القدمين للعديد من البكتيريا ومسببات الحساسية مثل الغبار ووبر الحيوانات، بالإضافة إلى المواد الكيميائية في المنظفات، مما يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى أو تهيج الجلد.

- الإصابة بالجروح: من المخاطر الأخرى هي التعرض للأشياء الحادة والمؤلمة مثل الزجاج أو الأسطح المكسرة، التي قد تؤدي إلى جروح عميقة. وتزداد خطورة هذا الأمر للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل السكري أو اضطرابات الدورة الدموية.

- الإجهاد والآلام: السير على أسطح صلبة مثل البلاط والخشب قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإجهاد في القدمين، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بحالات مثل التهاب اللفافة الأخمصية (ألم في الكعب بسبب التهاب الأنسجة).

نصائح لتجنب المخاطر:

- الاعتدال في المشي حافي القدمين: من المهم أن يمشي الشخص حافي القدمين لفترات قصيرة وعلى أسطح آمنة، وتجنب القيام بذلك بشكل مفرط.

- استخدام الحماية في بعض الحالات: في حالات معينة، مثل الوقوف لفترات طويلة أو الطهي، يفضل استخدام الأحذية أو الجوارب للحفاظ على الراحة وحماية القدمين من الإصابات.

- الوقاية لذوي الحالات الصحية الخاصة: ينصح الأشخاص الذين يعانون من الإكزيما أو الصدفية أو السكري بتجنب المشي حافي القدمين، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلاتهم الجلدية أو الصحية.

- الحذر على الأسطح الزلقة: إذا كانت أرضيات المنزل زلقة، يوصي الخبراء بارتداء جوارب غير قابلة للانزلاق أو أحذية منزلية ناعمة لتجنب الانزلاق والإصابات.



في الختام، على الرغم من الفوائد التي قد يحققها المشي حافي القدمين، يجب على الشخص أن يكون حذرًا ويأخذ في اعتباره المخاطر المحتملة، وأن يوازن بين الفوائد والمخاطر لضمان صحة القدمين والعناية بهما بشكل سليم.