المشي قبل الأكل أم بعده .. أيهما أفضل لضبط مستويات السكر؟

المشي قبل الأكل، خاصة صباحًا، يعزز حرق الدهون ويساعد في فقدان الوزن بفضل اعتماد الجسم على مخزون الطاقة. كما يحسّن التركيز ويقلل التوتر.
المشي بعد الأكل (لمدة 2–5 دقائق) يساعد في تنظيم سكر الدم، ويُوصى به خصوصًا لمرضى السكري ومقاومة الأنسولين، كما يساهم في تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ والإمساك.
المشي الصباحي ينظم الساعة البيولوجية ويزيد النشاط، بينما المشي المسائي بعد العشاء يحسن جودة النوم ويقلل التوتر.
الرسالة الأهم: المواظبة على المشي، ولو لدقائق يوميًا، تمنح فوائد كبيرة للصحة الجسدية والنفسية.
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