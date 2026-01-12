الملح ليس عدو الصحة للجميع.. الفئات الأكثر عرضة للخطر

وقال الدكتور ديمتري يارانوف، اختصاصي زراعة القلب، إن الملح ليس ضارًا للجميع، بل قد يصبح خطرًا فقط لدى فئات معينة، مثل:
مرضى قصور القلب: يزيد الصوديوم احتباس السوائل ويضاعف المخاطر الصحية.
المصابون بارتفاع ضغط الدم المقاوم: الملح يصعّب السيطرة على الضغط ويضاعف الضرر.
مرضى الكلى المزمنة: الإفراط في الملح يفاقم تدهور وظائف الكلى.
المصابون بالتليف الكبدي وارتفاع الضغط البابي: يزيد الصوديوم مضاعفات الاستسقاء.
وأكد يارانوف أن الملح ليس "عدوًا" للجميع، بل يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الأشخاص الأصحاء إذا تم تناوله باعتدال، مع ضرورة الحذر لدى الفئات المعرضة لمضاعفات صحية محددة.
-
أخبار متعلقة
-
هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟
-
صفار البيض.. كنز غذائي يدعم صحة الدماغ
-
قوة "خفية" في الشعر الأحمر تحمي خلايا الجسم
-
الشتاء يرفع ضغط الدم.. نصائح لمراقبته وتقليل مخاطره
-
3 فيتامينات ومكملات غذائية احذر تناولها صباحاً
-
منها ماء جوز الهند.. 8 مشروبات غنية بالمغنيسيوم
-
ماذا يحدث عند تناول الحديد و"فيتامين سي" معا؟
-
اربع فوائد لماء الليمون... تعرف إليها