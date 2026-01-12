الإثنين 2026-01-12 03:05 م

الملح ليس عدو الصحة للجميع.. الفئات الأكثر عرضة للخطر

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   لطالما ارتبط الملح بالآثار الصحية السلبية، إلا أن خبراء يؤكدون أن الصوديوم، المكوّن الأساسي للملح، عنصر حيوي ضروري للجسم، يسهم في نقل الإشارات العصبية، وانقباض العضلات، وتنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل.

وقال الدكتور ديمتري يارانوف، اختصاصي زراعة القلب، إن الملح ليس ضارًا للجميع، بل قد يصبح خطرًا فقط لدى فئات معينة، مثل:
مرضى قصور القلب: يزيد الصوديوم احتباس السوائل ويضاعف المخاطر الصحية.
المصابون بارتفاع ضغط الدم المقاوم: الملح يصعّب السيطرة على الضغط ويضاعف الضرر.
مرضى الكلى المزمنة: الإفراط في الملح يفاقم تدهور وظائف الكلى.
المصابون بالتليف الكبدي وارتفاع الضغط البابي: يزيد الصوديوم مضاعفات الاستسقاء.

كبار السن مع تصلب الأوعية الدموية: يصبح الإفراط في الملح عامل خطر إضافي لأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأكد يارانوف أن الملح ليس "عدوًا" للجميع، بل يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الأشخاص الأصحاء إذا تم تناوله باعتدال، مع ضرورة الحذر لدى الفئات المعرضة لمضاعفات صحية محددة.

 

 ارم نيوز

 

 
 


