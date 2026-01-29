الموز.. فاكهة لذيذة وفوائد صحية متعددة

الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب. كما يحتوي على فيتامين C وفيتامين B6، الضروريين لدعم الجهاز المناعي وتحسين وظائف الدماغ.
2. يعزز صحة الجهاز الهضمي
الموز يحتوي على ألياف غذائية، تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك. كما يحتوي على نوع من النشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
3. يمنح الطاقة بسرعة
الموز مصدر طبيعي للكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، ما يجعله غذاءً ممتازًا لمن يحتاج إلى طاقة سريعة قبل التمارين الرياضية أو خلال يوم طويل.
4. يدعم صحة القلب
البوتاسيوم في الموز يساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتقليل ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
