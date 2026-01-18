الموز يعزز المزاج سريعاً.. الأسباب العلمية وراء تأثيره السحري

كما غني بالبوتاسيوم، فيتامين ب6 والتريبتوفان، الضروريين لإنتاج هرموني السعادة السيروتونين والدوبامين، ما يفسر شعور الكثيرين بالراحة بعد تناوله. أليافه تدعم الهضم وتبطئ امتصاص السكر، بينما فيتامين سي والمنغنيز يقويان المناعة ويمنعان التشنجات العضلية، ما يجعله خيارًا مثاليًا قبل أو بعد التمرين.
ينصح بتناوله مع أطعمة متوازنة لتجنب انخفاض الطاقة الناتج عن محتواه من السكر عند الأكل بمفرده.
-
أخبار متعلقة
-
كيف يجعل المشي البسيط فقدان الوزن أكثر فعالية؟
-
أسباب تقصف الشعر وعلاجه
-
دراسة تحذر من الاستخدام المفرط لمضادات الحيوية
-
احذر.. النوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة
-
دراسة تربط بين أطعمة يومية واضطراب بالتوحد
-
كيف يؤثر الكافيين على التهاب الأمعاء والقولون؟
-
الحمية المثالية لملايين مرضى الالتهاب المعوي المزمن
-
أطعمة غنية بالمغنيسيوم تصنع فرقًا كبيرًا في صحتك