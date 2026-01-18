الأحد 2026-01-18 05:44 م

الموز يعزز المزاج سريعاً.. الأسباب العلمية وراء تأثيره السحري

الأحد، 18-01-2026 03:55 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر الموز من أكثر الفواكه شعبية لفوائده السريعة في تحسين المزاج، إذ يحتوي على كربوهيدرات طبيعية تمد الدماغ بالجلوكوز بسرعة، ما يعزز اليقظة والاستقرار العاطفي.

كما غني بالبوتاسيوم، فيتامين ب6 والتريبتوفان، الضروريين لإنتاج هرموني السعادة السيروتونين والدوبامين، ما يفسر شعور الكثيرين بالراحة بعد تناوله. أليافه تدعم الهضم وتبطئ امتصاص السكر، بينما فيتامين سي والمنغنيز يقويان المناعة ويمنعان التشنجات العضلية، ما يجعله خيارًا مثاليًا قبل أو بعد التمرين.


ينصح بتناوله مع أطعمة متوازنة لتجنب انخفاض الطاقة الناتج عن محتواه من السكر عند الأكل بمفرده.

 

ارم نيوز 

 
 


