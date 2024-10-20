النساء الأكثر عرضة له.. إليك أسباب الوهن العضلي الشديد

يمكن أن يصيب هذا المرض أي شخص في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعاً لدى النساء الشابات بين 20 و30 عاماً .
ما هي أسباب مرض الوهن العضلي الشديد؟
لا ينتقل الوهن العضلي ولا ينتقل بالعدوى. وعادة ما يتطور في وقت لاحق من الحياة عندما تهاجم الأجسام المضادة في الجسم المستقبلات الطبيعية في العضلات. وهذا يمنع مادة كيميائية ضرورية لتحفيز انقباض العضلات.
قد يتطور شكل مؤقت من الوهن العضلي الشديد لدى الجنين عندما تنقل المرأة المصابة بالوهن العضلي الشديد الأجسام المضادة إلى الجنين. وعادة ما يختفي هذا الشكل في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ما هي أعراض مرض الوهن العضلي الشديد؟
هذه هي الأعراض الأكثر شيوعا لمرض الوهن العضلي الشديد:
مشاكل بالعين مثل تدلي الجفون، والرؤية المزدوجة.
ضعف العضلات والذي قد يختلف في شدته على مدار أيام أو حتى ساعات ويزداد سوءًا مع استخدام العضلات.
إصابة عضلات الوجه مما يؤدي إلى ظهورها بمظهر يشبه القناع.
صعوبة في البلع أو نطق الكلمات.
ضعف في الرقبة أو الأطراف.
كيف يتم تشخيص مرض الوهن العضلي الشديد؟
يستطيع الطبيب تشخيص مرض الوهن العضلي الشديد بناءً على الأعراض التي يعاني منها المريض وبعض الاختبارات. تشمل الاختبارات الأخرى التي يمكن إجراؤها ما يلي:
فحوصات الدم
الاختبارات الجينية
تخطيط كهربية العضلات
كيف يتم علاج مرض الوهن العضلي الشديد؟
لا يوجد علاج لمرض الوهن العضلي الشديد، ولكن يمكن التحكم في أعراضه في كثير من الأحيان. يعد الوهن العضلي الشديد حالة طبية تستمر مدى الحياة. والاكتشاف المبكر هو المفتاح لإدارة الحالة.
الهدف من العلاج هو زيادة وظيفة العضلات ومنع مشاكل البلع والتنفس. يمكن لمعظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة تحسين قوة عضلاتهم وعيش حياة طبيعية أو شبه طبيعية. في الحالات الأكثر شدة، قد تكون هناك حاجة إلى المساعدة في التنفس والأكل.
قد يشمل العلاج:
- الأدوية التي تقمع استجابة الجهاز المناعي
- فصل البلازما، وهو إجراء يتم من خلاله إزالة الأجسام المضادة غير الطبيعية من الدم واستبدال الدم بأجسام مضادة طبيعية من الدم المتبرع به.
- الجلوبولين المناعي، وهو منتج يساعد في تقليل هجوم الجهاز المناعي على الجهاز العصبي. يتم إعطاؤه عن طريق الوريد.
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