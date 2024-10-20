النساء الأكثر عرضة له.. إليك أسباب الوهن العضلي الشديد

الوكيل الإخباري- الوهن العضلي الشديد (MG) هو اضطراب مناعي ذاتي مزمن، تعمل الأجسام المضادة على تدمير الاتصال بين الأعصاب والعضلات، مما يؤدي إلى ضعف العضلات الهيكلية. يؤثر مرض الوهن العضلي الشديد على العضلات الإرادية في الجسم، وخاصة تلك التي تتحكم في العينين والفم والحلق والأطراف.



يمكن أن يصيب هذا المرض أي شخص في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعاً لدى النساء الشابات بين 20 و30 عاماً .



ما هي أسباب مرض الوهن العضلي الشديد؟

اضافة اعلان