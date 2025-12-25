النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري- كشف فريق من العلماء أن الدهون غير الصحية الشائعة في الأطعمة المصنعة تعرّض خلايا الكبد لإجهاد مزمن.

اضافة اعلان

وهذا الإجهاد يجبر الكبد على الدخول في حالة "البقاء"، حيث يتوقف عن أداء وظائفه الطبيعية مثل تنقية الدم ومعالجة العناصر الغذائية وإزالة السموم، ويكتفي بمواجهة الضغط الناتج عن النظام الغذائي السيئ. ومع مرور الوقت، تتراجع خلايا الكبد إلى حالة بدائية تشبه الخلايا الجنينية، مستعدة للنمو السريع، لكنها تفقد القدرة على أداء وظائفها الحيوية بشكل كامل.



وأظهرت دراسة أجراها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد على الفئران، أن هذا الإجهاد الغذائي يؤدي إلى إعادة برمجة بطيئة لخلايا الكبد على مدى 15 شهرا. وبعد ستة أشهر فقط، بدأت خلايا الكبد المجهدة في الاستعداد للإصابة بالسرطان، حيث فُتحت مناطق من الحمض النووي تتحكم في نمو الخلايا، ما يضع التعليمات الجينية للسرطان في حالة تأهب قصوى، قبل سنوات من ظهور الورم.