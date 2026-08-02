النظام الغذائي المتوسطي قد يقلل خطر الاكتئاب

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي قد يساعد على تحسين الصحة النفسية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إلى جانب فوائده المعروفة لصحة القلب.

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واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 3200 شخص، وأظهرت أن الملتزمين بهذا النظام الغذائي يتمتعون باستقرار نفسي أكبر وقدرة أفضل على مواجهة الضغوط.