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النظام الغذائي المتوسطي قد يقلل خطر الاكتئاب

صيث
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي قد يساعد على تحسين الصحة النفسية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إلى جانب فوائده المعروفة لصحة القلب.

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واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 3200 شخص، وأظهرت أن الملتزمين بهذا النظام الغذائي يتمتعون باستقرار نفسي أكبر وقدرة أفضل على مواجهة الضغوط.


وأشار الباحثون إلى أن هذه الفوائد تعود إلى غنى النظام الغذائي المتوسطي بمضادات الأكسدة والألياف والدهون الصحية، التي تدعم صحة الدماغ وتقلل الالتهابات، فيما ينصح الخبراء باعتماده كأسلوب حياة من خلال الإكثار من الخضراوات والأسماك وزيت الزيتون، والحد من الأطعمة المصنعة والسكريات.

 
 


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