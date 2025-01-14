 
الثلاثاء 2025-01-14 01:42 م
 

النوم المتواصل: خطر على صحة هذه الأعضاء في جسمك

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تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-  يعتقد الكثيرون أن النوم لساعات متواصلة ليلًا دون استيقاظ هو الأفضل لصحة الجسم، لكن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب كشف عكس ذلك. في تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد يعقوب أن الاستيقاظ لمدة نصف ساعة ليلًا يعد أفضل لصحة المخ والنخاع الشوكي مقارنة بالنوم المتواصل.

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وأوضح يعقوب أن دراسة أجريت على الفئران أثبتت أن النوم المتواصل يوقف حركة السوائل حول النخاع الشوكي والمخ، مما يؤثر سلبًا على وظائفهما. وأكد أن الاستيقاظ لمدة 30 دقيقة في منتصف الليل يساعد في تحسين صحة الأعصاب وتعزيز وظائف المخ.


كما حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من النوم المتواصل، مشيرًا إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. وقال إن الجسم يفرز خلال النوم مادة تغلق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى المخ والقلب، وأوصى بالاستيقاظ لفترة قصيرة في الليل لتنشيط الدورة الدموية والوقاية من هذه المخاطر.

 

الكونسلتو 

 
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