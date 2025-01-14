النوم المتواصل: خطر على صحة هذه الأعضاء في جسمك

كما حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من النوم المتواصل، مشيرًا إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. وقال إن الجسم يفرز خلال النوم مادة تغلق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى المخ والقلب، وأوصى بالاستيقاظ لفترة قصيرة في الليل لتنشيط الدورة الدموية والوقاية من هذه المخاطر.
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