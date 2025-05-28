النوم بالشعر المبلل... عادة مغرية لكنها قد تضر جمالكِ وصحتكِ

الوكيل الإخباري- بعد يوم طويل، قد يبدو النوم بشعر مبلل مغريًا، خصوصًا في الليالي الحارة، لكن ما لا تدركه كثيرات هو أن هذه العادة قد تسبب أضرارًا تتراوح من تلف الشعر إلى مشاكل في فروة الرأس وحتى اضطرابات النوم.

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ما الأضرار المحتملة؟



تكسر الشعر وضعفه

الشعر المبلل يكون في أضعف حالاته بسبب فتح الطبقة الخارجية الحامية، ما يجعله عرضة للتمدد والتكسر خاصة مع احتكاكه بالوسادة.

التهابات فروة الرأس

الرطوبة الزائدة على فروة الرأس تخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات مثل المالاسيزيا، ما قد يؤدي إلى القشرة أو التهابات جلدية مزعجة.

خطر نمو العفن

الوسائد الرطبة بشكل مستمر قد تؤدي إلى نمو العفن، وهو أمر نادر لكنه ممكن، خاصة في البيئات الرطبة.



من الأكثر عرضة للضرر؟

الضرر يعتمد على نوع الشعر. فالشعر المصبوغ، المعالج كيميائيًا، أو الضعيف هو الأكثر تأثرًا. أما الشعر الكثيف أو الخشن فقد يتحمل بشكل أفضل، لكن الوقاية تظل الأفضل.



نصائح لتقليل الأذى:

اتركي شعركِ يجف بالهواء أو باستخدام منشفة ميكروفايبر قبل النوم.

لا تربطي الشعر المبلل، لأن هذا يضع ضغطًا على البصيلات.

استخدمي وسادة حريرية لتقليل الاحتكاك وحماية الشعر.

احرصي على تجفيف جذور الشعر على الأقل إن لم يكن لديك وقت لتجفيفه بالكامل.



الخلاصة: النوم بالشعر المبلل بين الحين والآخر ليس كارثيًا، لكن تكراره قد يُسبب مشكلات حقيقية لشعركِ وفروة رأسكِ. قليل من العناية الإضافية قد تُجنّبكِ أضرارًا أكبر لاحقًا.