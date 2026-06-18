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الولايات المتحدة.. ما كشفه العلماء عن لقاح كورونا قد يفاجئك

wertW
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن لقاح كوفيد-19 خفّض خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية الكبرى المرتبطة بالمرض، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، بنحو 40%.

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وأشار الباحثون إلى أن فوائد اللقاح لا تقتصر على الوقاية من العدوى، بل تشمل أيضاً خفض معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية، والاستشفاء، والوفيات الناجمة عن مختلف الأسباب.


وشملت الدراسة نحو مليون شخص في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2025، وأظهرت أن متلقي لقاح كوفيد-19 كانوا أقل عرضة للإصابة بالمشكلات القلبية المرتبطة بالفيروس بنسبة 37.7%، مع فوائد أكبر لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.


كما ارتبط اللقاح بانخفاض معدلات الاستشفاء والوفيات، ما يعزز دوره في حماية الصحة العامة وتقليل المضاعفات الخطيرة.

 
 


gnews

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