اليوسفي .. فاكهة غنية بالفوائد لصحة النساء

فوائد اليوسفي لصحة النساء
1- قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان
بعض المركبات، بما في ذلك الفلافونويد الليمونيد والكومارين، الموجودة في الحمضيات مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان الثدي وتكوين أورام الرئة والقولون وسرطان الكبد وسرطان الدم.
2- يقلل الالتهاب
تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ولا ينتج الجسم فيتامين سي، لذا، من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المغذي الحيوي.
يعتقد الباحثون أن الإجهاد التأكسدي يساهم في الشيخوخة، ولهذا السبب، يستهلك العديد من الأشخاص أطعمة غنية بمضادات الأكسدة أو يتناولون مكملات مضادة للأكسدة لتعطيل التدهور المرتبط بالعمر أو تأخير ظهور الاضطرابات المرتبطة بالعمر.
4- تحسين إدارة مرض السكري
مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات، بما في ذلك اليوسفي، قد تفيد المصابين بمرض السكري من النوع 2.
ولاحظ الخبراء أن مستوى إنزيمات مضادات الأكسدة والفيتامينات المضادة للأكسدة أقل لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، وفقًا لإحدى الدراسات.
وقد يساعد تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، مثل اليوسفي، على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة لدى المرضى المصابين بمرض السكري من النوع 2 وغيره من الحالات الالتهابية.
يحتوي اليوسفي على نسبة كبيرة من فيتامين C وفيتامين A، حيث يلعب كلا الفيتامينين دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين.
فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد الجسم في الحفاظ على صحة الشبكية ووظيفة القرنية، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ المزمن أن يصابوا بحالة تسمى جفاف الملتحمة، أي عدم القدرة على الرؤية في الضوء الخافت، وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ في منع نقصه .
-
أخبار متعلقة
-
الضوء.. طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن
-
أضراره خطيرة- خبير تغذية يوضح بدائل الشيبس للأطفال
-
نصيحة بسيطة لتنظيم نوم طفلك- قدمي له هذه الوجبة
-
عادة شائعة تضعف جهاز المناعة.. طبيب يحذر
-
طبيب يحذر: الدقيق الأبيض خطر على هؤلاء
-
5 علامات تكشف إصابة رضيعك بالتوحد
-
دراسة: منتجات التبغ المسخن تعزز من فرص الإقلاع عن التدخين و99.4% من مستخدميها تحولوا من السجائر التقليدية
-
من قدميك.. 8 علامات خطيرة لارتفاع الكوليسترول