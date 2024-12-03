اليوسفي .. فاكهة غنية بالفوائد لصحة النساء

الوكيل الإخباري- يعرف اليوسفي بفوائده الصحية المتعددة التي يقدمها للجسم، نظرًا لاحتوائه على نسب عالية من العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الجسد، وعلى رأسها الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات.



فوائد اليوسفي لصحة النساء

1- قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان

بعض المركبات، بما في ذلك الفلافونويد الليمونيد والكومارين، الموجودة في الحمضيات مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان الثدي وتكوين أورام الرئة والقولون وسرطان الكبد وسرطان الدم.

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2- يقلل الالتهاب

تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ولا ينتج الجسم فيتامين سي، لذا، من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المغذي الحيوي.

3- دعم الشيخوخة الصحية

يعتقد الباحثون أن الإجهاد التأكسدي يساهم في الشيخوخة، ولهذا السبب، يستهلك العديد من الأشخاص أطعمة غنية بمضادات الأكسدة أو يتناولون مكملات مضادة للأكسدة لتعطيل التدهور المرتبط بالعمر أو تأخير ظهور الاضطرابات المرتبطة بالعمر.



4- تحسين إدارة مرض السكري

مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات، بما في ذلك اليوسفي، قد تفيد المصابين بمرض السكري من النوع 2.

ولاحظ الخبراء أن مستوى إنزيمات مضادات الأكسدة والفيتامينات المضادة للأكسدة أقل لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، وفقًا لإحدى الدراسات.

وقد يساعد تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، مثل اليوسفي، على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة لدى المرضى المصابين بمرض السكري من النوع 2 وغيره من الحالات الالتهابية.

5- يحسن صحة العين

يحتوي اليوسفي على نسبة كبيرة من فيتامين C وفيتامين A، حيث يلعب كلا الفيتامينين دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين.

فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد الجسم في الحفاظ على صحة الشبكية ووظيفة القرنية، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ المزمن أن يصابوا بحالة تسمى جفاف الملتحمة، أي عدم القدرة على الرؤية في الضوء الخافت، وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ في منع نقصه .

