امريكا.. سحب الخس الجليدي بعد تفشٍ لطفيلي أصاب الآلاف

وبدأت شركتا Taylor Farms وSysco سحب المنتجات التي تحتوي على خس قادم من وسط المكسيك، فيما تواصل السلطات الصحية الأمريكية التحقيق لتحديد مصدر التلوث.
وارتفع عدد الإصابات المرتبطة بالتفشي إلى أكثر من 4300 حالة في ولاية ميشيغان، وسط تحذيرات من أعراض تشمل الإسهال المستمر وآلام البطن والغثيان.
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