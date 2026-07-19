امريكا.. سحب الخس الجليدي بعد تفشٍ لطفيلي أصاب الآلاف

الوكيل الإخباري- سحبت شركات أمريكية كبرى كميات من الخس الجليدي (Iceberg Lettuce) من الأسواق، بعد ارتباطه بتفشٍ لطفيلي السيكلوسبورا (Cyclospora) الذي تسبب بإصابة آلاف الأشخاص بمرض معوي في الولايات المتحدة.

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وبدأت شركتا Taylor Farms وSysco سحب المنتجات التي تحتوي على خس قادم من وسط المكسيك، فيما تواصل السلطات الصحية الأمريكية التحقيق لتحديد مصدر التلوث.