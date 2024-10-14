انتبه.. أسباب غير متوقعة لآلام الصدر

وقال موافي ، إن ألم الصدر قد يكون علامة تحذيرية على أمراض ليس لها علاقة بالقلب.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ألم الصدر قد يشير إلى وجود التهاب في إحدى العضلات الموجودة بين ضلوع القفص الصدري.
وأوضح أن التهاب الغشاء البلوري المغلف للرئتين إحدى المشكلات الصحية التي تسبب آلامًا مبرحة في الصدر، بالإضافة إلى فتق الحجاب الحاجز.
واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن ألم الصدر يصبح دليلًا على الإصابة بأحد هذه الأمراض، إذا أظهرت بعض الفحوصات سلامة القلب، مثل رسم قلب الطبيعي وبالمجهود والأشعة المقطعية والقسطرة.
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