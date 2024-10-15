انتبه.. 4 مشكلات صحية قد تصيبك بهذا المرض الخطير

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الوكيل الإخباري- يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، إذا كان يعاني من بعض المشكلات الصحية، بحسب مراجعة حديثة لـ49 دراسة سابقة. اضافة اعلان





وأظهرت المراجعة التي أجراها علماء من جامعة فلندرز الأسترالية أن المشكلات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تشمل:



- السمنة.



- أمراض الكبد.



- ارتفاع سكر الدم.



- نقص البروتين الدهني عالي الكثافة.



وكشفت المراجعة المنشورة في مجلة "Reviews in Oncology/Hematology" أن هذه المشكلات يطلق عليها اسم "المتلازمة الأيضية".



ووفقا للعلماء، يمكن لاختبارات الدم البسيطة تقييم خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية والوقاية منها ومنع تطورها لمضاعفات مهددة للحياة، خاصةً إذا تم إجراؤها بصورة سنورية.