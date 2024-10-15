انتبه.. 4 مشكلات صحية قد تصيبك بهذا المرض الخطير

وأظهرت المراجعة التي أجراها علماء من جامعة فلندرز الأسترالية أن المشكلات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تشمل:
- السمنة.
- أمراض الكبد.
- ارتفاع سكر الدم.
- نقص البروتين الدهني عالي الكثافة.
وكشفت المراجعة المنشورة في مجلة "Reviews in Oncology/Hematology" أن هذه المشكلات يطلق عليها اسم "المتلازمة الأيضية".
ووفقا للعلماء، يمكن لاختبارات الدم البسيطة تقييم خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية والوقاية منها ومنع تطورها لمضاعفات مهددة للحياة، خاصةً إذا تم إجراؤها بصورة سنورية.
-
أخبار متعلقة
-
ظهور الشيب قبل الثلاثين.. دراسة تكشف السر
-
عدم تنظيف إبريق الشاي.. 3 أضرار قد تصيبك
-
لماذا فقدنا الشعور بالوقت منذ عام 2019؟.. طبيب نفسي يجيب
-
سبب غير متوقع لازرقاق حديثي الولادة
-
قبل الشتاء..5 نصائح سحرية للحفاظ على صحة طفلك من العدوى
-
اكتشاف فيروسي مذهل في فرشاة الأسنان
-
تحذير .. المقلاة الهوائية قد تصيبك بهذا المرض!
-
انتبه.. أسباب غير متوقعة لآلام الصدر