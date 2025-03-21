انتبه- 5 أعراض لنقص الحديد تظهر على البشرة

الوكيل الإخباري- يجب استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض على الجلد، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض المشكلات، مثل نقص الحديد بالجسم.

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أعراض نقص الحديد على البشرة

1- شحوب البشرة

عندما تنخفض مستويات الحديد بالجسم، يتغير لون الجلد إلى الأصفر أو الرمادي، خاصةً في المناطق ذات البشرة الرقيقة، مثل الوجه واللثة وراحة اليدين.ويرجع سبب تغير لون الجلد عند نقص الحديد إلى انخفاض كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

2- جفاف البشرة

انخفاض كريات الدم الحمراء الناتج عن نقص الحديد بالجسم يتسبب في تراجع نسبة الأكسجين التي تستقبلها خلايا الجلد، مما يؤدي إلى جفاف البشرة، خاصةً في مناطق الثنيات.

3- تقعر الأظافر

لانخفاض الحديد بالجسم تأثيرات سلبية على شكل الأظافر، حيث يجعلها مقعرة ومتشققة وسهلة الكسر، نتيجة لعدم حصولها على ما يكفي من الأكسجين.

4- تساقط الشعر

عندما لا يحصل الشعر على الأكسحين الكافي بسبب انخفاض كريات الدم الحمراء، يصبح ضعيفًا وباهتًا، مما يجعله عرضة للتساقط، خاصةً أثناء الغسيل والتمشيط.