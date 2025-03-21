انتبه- 5 أعراض لنقص الحديد تظهر على البشرة

5- حكة البشرة
يزداد الشعور بالحكة والتهيج في البشرة عند انخفاض مستويات الحديد بالجسم. وفي حالات نادرة، قد يواجه المريض صعوبة كبيرة في تحمل الهراش، مما يعرض بشرته للجروح عند حكها.
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