انتبه.. 5 أعراض مبكرة تكشف إصابتك بالمرارة

الوكيل الإخباري- يجب أن تكون على دراية بالأعراض المبكرة لأمراض المرارة، للإسراع في الذهاب للطبيب فور ظهورها، منعًا للإصابة بمضاعفات خطيرة.



أعراض المرارة المبكرة



1- ألم البطن

تؤدي حصوات المرارة إلى الشعور بألمٍ حاد في الجانب الأيمن العلوي، خاصةً بعد تناول الأطعمة الدسمة، وقد يستمر لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ولا يتحسن عقب تناول المسكنات.



2- الغثيان



إذا كنت تشعر في معظم الأوقات بالغثيان بعد تناول الطعام، فهذا دليل على وجود مشكلة في المرارة، خاصةً إذا كان يستمر لعدة ساعات أو يتطور إلى القيء.



3- الحمى