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انتبه.. 5 أعراض مبكرة تكشف إصابتك بالمرارة

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 16-08-2024 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   يجب أن تكون على دراية بالأعراض المبكرة لأمراض المرارة، للإسراع في الذهاب للطبيب فور ظهورها، منعًا للإصابة بمضاعفات خطيرة.

أعراض المرارة المبكرة


1- ألم البطن
تؤدي حصوات المرارة إلى الشعور بألمٍ حاد في الجانب الأيمن العلوي، خاصةً بعد تناول الأطعمة الدسمة، وقد يستمر لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ولا يتحسن عقب تناول المسكنات.

2- الغثيان


إذا كنت تشعر في معظم الأوقات بالغثيان بعد تناول الطعام، فهذا دليل على وجود مشكلة في المرارة، خاصةً إذا كان يستمر لعدة ساعات أو يتطور إلى القيء.

3- الحمى


من الممكن أن تسبب الحصوات المرارية ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم، مصحوبًا بالقشعريرة أو التعرق، إذا أصيبت المرارة بالعدوى أو الالتهاب.

4- اليرقان
قد يشير اليرقان إلى الإصابة بحصوات المرارة، وهو عرض يتسبب في اصفرار الجلد وبياض العين، بسبب ارتفاع مادة البيليروبين في الدم، التي تنتج عن تكسير كريات الدم الحمراء القديمة.

5- الإسهال
تؤثر أمراض المرارة سلبًا على حركة الأمعاء، حيث تتسبب في زيادتها، مما يؤدي إلى المعاناة من الإسهال لفترة تتراوح بين عدة أسابيع وبضعة أشهر.

gnews

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