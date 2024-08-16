انتبه.. 5 أعراض مبكرة تكشف إصابتك بالمرارة

أعراض المرارة المبكرة
1- ألم البطن
تؤدي حصوات المرارة إلى الشعور بألمٍ حاد في الجانب الأيمن العلوي، خاصةً بعد تناول الأطعمة الدسمة، وقد يستمر لمدة 30 دقيقة أو أكثر، ولا يتحسن عقب تناول المسكنات.
2- الغثيان
إذا كنت تشعر في معظم الأوقات بالغثيان بعد تناول الطعام، فهذا دليل على وجود مشكلة في المرارة، خاصةً إذا كان يستمر لعدة ساعات أو يتطور إلى القيء.
3- الحمى
من الممكن أن تسبب الحصوات المرارية ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم، مصحوبًا بالقشعريرة أو التعرق، إذا أصيبت المرارة بالعدوى أو الالتهاب.
4- اليرقان
قد يشير اليرقان إلى الإصابة بحصوات المرارة، وهو عرض يتسبب في اصفرار الجلد وبياض العين، بسبب ارتفاع مادة البيليروبين في الدم، التي تنتج عن تكسير كريات الدم الحمراء القديمة.
5- الإسهال
تؤثر أمراض المرارة سلبًا على حركة الأمعاء، حيث تتسبب في زيادتها، مما يؤدي إلى المعاناة من الإسهال لفترة تتراوح بين عدة أسابيع وبضعة أشهر.
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