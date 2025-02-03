انتبه- 8 أعراض تظهر على جسمك قبل النوبة القلبية

الوكيل الإخباري- من المهم عدم تجاهل أي أعراض قد تظهر على الجسم، حيث يمكن أن تكون علامة على مشاكل صحية خطيرة مثل النوبة القلبية. وفقًا لموقع "Times of India"، إليك أبرز الأعراض التي قد تشير إلى اقتراب الإصابة بالنوبة القلبية:

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التجشؤ أو الحموضة: قد يكون نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى القلب.

التعرق الزائد: من الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى النوبة القلبية.

ألم في الجانب الأيسر: يبدأ من الكتف وصولًا إلى الصدر والظهر.

ألم الفك: يمكن أن يحدث أيضًا في الفك أو الرقبة أو الحلق.

التعب المفرط: خاصة إذا كان لا يتحسن بالراحة.

الدوخة: انخفاض ضغط الدم مع الدوار قد يكون نتيجة ضعف ضخ الدم من القلب.

فقدان الشهية: يمكن أن يصاحبه غثيان واضطرابات في المعدة.

برودة الأطراف: تشير إلى عدم تدفق الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف.



إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، من الضروري طلب المساعدة الطبية فورًا، لأنها قد تكون علامات تحذيرية على النوبة القلبية.