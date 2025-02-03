انتبه- 8 أعراض تظهر على جسمك قبل النوبة القلبية

التجشؤ أو الحموضة: قد يكون نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى القلب.
التعرق الزائد: من الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى النوبة القلبية.
ألم في الجانب الأيسر: يبدأ من الكتف وصولًا إلى الصدر والظهر.
ألم الفك: يمكن أن يحدث أيضًا في الفك أو الرقبة أو الحلق.
التعب المفرط: خاصة إذا كان لا يتحسن بالراحة.
الدوخة: انخفاض ضغط الدم مع الدوار قد يكون نتيجة ضعف ضخ الدم من القلب.
فقدان الشهية: يمكن أن يصاحبه غثيان واضطرابات في المعدة.
برودة الأطراف: تشير إلى عدم تدفق الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف.
إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، من الضروري طلب المساعدة الطبية فورًا، لأنها قد تكون علامات تحذيرية على النوبة القلبية.
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