انتفاخ وتورم تحت الذقن- هل يشير لحالة خطيرة؟

الوكيل الإخباري- يلاحظ بعض الأشخاص تورم وانتفاخ أسفل الذقن، وقد يكون ذلك عرضًا ناتجًا عن التعرض لعدوى أو التهاب، ولكن في بعض الحالات قد يشير لحالات أكثر خطورة.

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