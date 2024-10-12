انتفاخ وتورم تحت الذقن- هل يشير لحالة خطيرة؟

العدوى
يمكن أن تتسبب العدوى البكتيرية والفيروسية في تكون كتلة تحت الذقن، وفي كثير من الأحيان، تكون هذه الكتل عبارة عن تضخم في الغدد الليمفاوية.
العقد الليمفاوية هي جزء من الجهاز المناعي تساعد في حماية الجسم من الأمراض، ويوجد العديد منها في الرأس والرقبة، بما في ذلك تحت الفك والذقن، والعقد الليمفاوية صغيرة ومرنة، ويمكن أن تكون مستديرة أو على شكل حبة الفاصوليا.
من الشائع أن تتضخم العقد الليمفاوية في الرأس والرقبة، وعندما يحدث ذلك، يكون عادةً علامة على وجود مرض كامن، وعندما تتورم، يمكن أن يتراوح حجمها من حجم حبة البازلاء إلى حجم حبة الزيتون الكبيرة، وقد تشعر بألم عند لمسها، أو تؤلم عند المضغ أو تحريك الرأس في اتجاه معين.
تشمل العدوى الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية عدوى الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، والحصبة، إلى جانب عدوى الأذن، عدوى الجيوب الأنفية، التهاب الحلق، خراج الأسنان، وعدوى الجلد، مثل التهاب النسيج الخلوي.
ويمكن أن تتسبب العديد من الحالات الأخرى في تورم الغدد الليمفاوية، مما ينتج عنه كتلة تحت الذقن، وتشمل هذه الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل، كما يمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز المناعي، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، تورم الغدد الليمفاوية أيضًا.
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