 
الخميس 2025-01-30 11:55 ص
 

انخفاض ضغط الدماغ: تعرف على أسبابه

رب
تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   يعد انخفاض ضغط الدماغ من الحالات التي قد تتسبب في أعراض مزعجة تتطلب العناية الطبية الفورية. يُعرف انخفاض ضغط الدماغ بتدني مستوى الضغط في السائل النخاعي الذي يحيط بالدماغ والحبل الشوكي، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.

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أسباب انخفاض ضغط الدماغ قد تكون متعددة، مثل تسرب السائل النخاعي بسبب إصابة أو عملية جراحية، أو نتيجة للبزل القطني الذي يمكن أن يسبب انخفاضًا مؤقتًا في الضغط. كما يمكن أن تساهم الأورام أو الالتهابات في زيادة حدة المشكلة.


تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا انخفاض ضغط الدماغ: الصداع المتزايد عند الوقوف، الغثيان، القيء، ضعف التركيز، الرؤية الضبابية، حساسية تجاه الضوء والصوت، وألم في الرقبة.


أما بالنسبة للعلاج، فيشمل الراحة التامة، الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، تناول مسكنات الألم، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر التدخل الجراحي لإصلاح تسرب السائل النخاعي.

 

 

الكونسلتو 

 
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