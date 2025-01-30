انخفاض ضغط الدماغ: تعرف على أسبابه

أسباب انخفاض ضغط الدماغ قد تكون متعددة، مثل تسرب السائل النخاعي بسبب إصابة أو عملية جراحية، أو نتيجة للبزل القطني الذي يمكن أن يسبب انخفاضًا مؤقتًا في الضغط. كما يمكن أن تساهم الأورام أو الالتهابات في زيادة حدة المشكلة.
تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا انخفاض ضغط الدماغ: الصداع المتزايد عند الوقوف، الغثيان، القيء، ضعف التركيز، الرؤية الضبابية، حساسية تجاه الضوء والصوت، وألم في الرقبة.
أما بالنسبة للعلاج، فيشمل الراحة التامة، الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، تناول مسكنات الألم، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر التدخل الجراحي لإصلاح تسرب السائل النخاعي.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف سر النظام الغذائي لأشخاص بلغوا 100 عام
-
كيفية فقدان الوزن بعد سن الخمسين: خطوات بسيطة لتحقيق الجسم المثالي
-
توابل مذهلة تكافح الكوليسترول وتحارب السرطان
-
4 خطوات طبية لانهاء الفوضى وتحقيق السلام النفسي
-
طريقة عسكرية للنوم في دقيقتين: توديع الأرق للأبد!
-
ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الفطور؟
-
6 عادات صحية للحفاظ على الوزن المثالي دون الحاجة لاتباع حمية قاسية
-
عادات صحية وروحية مهمة لتهيئة جسمك لاستقبال رمضان