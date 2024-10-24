انقذ قلبك قبل فوات الآوان.. طبيب يحذر من هذه العادات

الوكيل الإخباري- للوقاية من أمراض القلب، يجب أن تكون دراية كافية بالعادات اليومية الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بها، لمحاولة تجنبها قدر المستطاع أو الإقلاع عنها في حالة ارتكابها.



في هذا الصدد، أوصى الدكتور أحمد كيلاني، استشاري القلب، بالإقلاع عن التدخين وعدم مجالسة المدخنين، لأن االأمراض التي يسببها لصحة الجسم في غاية الخطورة.



وأضاف كيلاني أن القلب والرئة لدى المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالتليف، مشيرًا الى أن مضار التدخين تتضاعف بين مستخدمي الشيشة.



وأوضح استشاري القلب أن المخاطر التي تسببها الشيشة لجسم الإنسان 10 أضعاف الأضرار الناجمة عن تدخين السجائر العادية، لأن المواد المستخدمة في تصنيع المعسل غير نقية.



وأشار إلى أن المشي من أفضل التمارين الرياضية للحد من الإصابة بأمراض القلب، خاصةً عند ممارسته بشكل يومي لمدة تصل إلى 30 دقيقة كحدٍ أدنى.



وأكد أن النظام الغذائي اليومي يؤثر على سلامة القلب، مشددًا على ضرورة تناول الخضراوات والفواكه، مع تجنب الوجبات السريعة، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، التي تؤدي إلى إتلاف الشرايين.

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