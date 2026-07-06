باحثون يحذرون من خلط الموز مع التوت في السموذي

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا ديفيس أن إضافة الموز إلى مخفوق التوت (السموذي) قد تقلل بشكل كبير من استفادة الجسم من مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة. اضافة اعلان





وأوضحت الدراسة أن إنزيمًا طبيعيًا في الموز يُعرف باسم بولي فينول أكسيداز يساهم في تكسير هذه المركبات، ما أدى إلى انخفاض نواتج أيض الفلافانول في الدم بنسبة وصلت إلى 84% مقارنة بتناول التوت بمفرده.



وأشار الباحثون إلى أن الفلافانول يرتبط بدعم صحة القلب والوظائف الإدراكية، مؤكدين أن طريقة تحضير ودمج الأطعمة قد تؤثر في قيمتها الغذائية، وليس نوع الطعام وحده.





