باحثون يحذرون من خلط الموز مع التوت في السموذي

وأوضحت الدراسة أن إنزيمًا طبيعيًا في الموز يُعرف باسم بولي فينول أكسيداز يساهم في تكسير هذه المركبات، ما أدى إلى انخفاض نواتج أيض الفلافانول في الدم بنسبة وصلت إلى 84% مقارنة بتناول التوت بمفرده.
وأشار الباحثون إلى أن الفلافانول يرتبط بدعم صحة القلب والوظائف الإدراكية، مؤكدين أن طريقة تحضير ودمج الأطعمة قد تؤثر في قيمتها الغذائية، وليس نوع الطعام وحده.
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