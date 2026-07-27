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باحثون يطورون جهازًا يكشف حرق الدهون عبر تحليل الزفير

صشث
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   طور باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich) جهازًا محمولًا يستطيع تحديد ما إذا كان الجسم يحرق الدهون أو الكربوهيدرات عبر تحليل زفير المستخدم، دون الحاجة إلى فحوصات الدم.اضافة اعلان


ويعتمد الجهاز على قياس تركيز "الأسيتون" في هواء الزفير، وهي مادة ترتفع عند اعتماد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة. ويتصل الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي عبر البلوتوث، ويعرض النتيجة خلال نحو "90 ثانية".

وأظهرت الاختبارات، التي شملت "12 متطوعًا" وأكثر من "300 عينة زفير"، أن نتائج الجهاز كانت قريبة من نتائج الأجهزة المخبرية المتخصصة، ما يجعله أداة واعدة لمراقبة عمليات الأيض.

ويرى الباحثون أن الجهاز قد يفيد الراغبين في إنقاص الوزن، والرياضيين، ومرضى السكري والصرع، مع التأكيد على أنه لا يزال بحاجة إلى دراسات سريرية أوسع قبل اعتماده للاستخدام الطبي.
 
 


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