بالصدفة.. اكتشاف علاج ثوري للصلع والسر في السكر

الوكيل الإخباري- عن طريق الصدفة، عثر علماء على علاج جديد محتمل للصلع الوراثي، وهو السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر لدى الرجال في جميع أنحاء العالم.



القصة بدأت عندما أجرى علماء من جامعة شيفيلد البريطانية، أبحاثاً عن السكر الذي يتواجد بشكل طبيعي في الجسم ويساعد في تكوين الحمض النووي.



أثناء دراسة كيفية قيام هذه السكريات بمداواة الجروح وشفائها عند تطبيقها موضعياً، لاحظ العلماء في جامعة شيفيلد أن الفراء حول الآفات كان ينمو مرة أخرى بشكل أسرع على فئران التجارب، مقارنة بالفئران غير المعالجة.



وقرر الفريق إجراء مزيد من التحقيق، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.



وبعد ذلك، طور فريق البحث "جل" غير سام قابل للتحلل مصنوعاً من سكر "ديوكسيريبوز"، ثم طبق العلاج على نماذج من الفئران المصابة بالصلع الذكور.



تم تطبيق الجل على الفئران الذكور الذين يعانون من تساقط الشعر الناتج عن هرمون التستوستيرون، وأزالوا الفراء من ظهورهم.



وكل يوم، قام الباحثون بمسح جرعة صغيرة من جل السكر "ديوكسيريبوز" على الجلد المكشوف، وفي غضون أسابيع، أظهر الفراء في هذه المنطقة نمواً قوياً، حيث أنبت شعرًا طويلاً وسميكاً.



وعزز جل السكر "ديوكسيريبوز" إعادة نمو الشعر بنسبة 80 إلى 90 في المئة لدى الفئران المصابة بالصلع الذكوري.